LECCE – Classifiche individuali: Baschirotto top in A per recuperi, Hjulmand è il maratoneta

Dalle statistiche diffuse dalla Lega di Serie A, emerge che il Lecce ha in rosa il miglior recuperatore di palloni del massimo campionato nazionale: Federico Baschirotto. Ma andiamo con ordine.

Classifiche di squadra, gol segnati e media gol: il primo è il Napoli con 13 gol segnati e una media gol di 2,17 a partita; il Lecce è nelle parti basse della classifica, 12esimo, con sei gol segnati e una media di 0,86 a partita. Il Napoli è leader anche della classifica dei tiri: 126 totali con 35 tiri in porta e 46 fuori; il Lecce è 17esimo con 70 tiri totali, 23 in porta e 29 fuori (i restanti, evidentemente, sono tiri ribattuti dai difensori avversari). I partenopei guidano anche la classifica degli assist, 13 totali; il Lecce è settimo con cinque assist complessivi. Sui cross, il primo posto è occupato dalla Fiorentina con 58 traversoni utili e 69 sbagliati; Lecce 14esimo con 27 cross utili e 55 sbagliati. Classifica parate: Lecce al terzo posto con 24 parate totali da parte di Wladimiro Falcone; prima è la Cremonese con 38. Giallorossi nelle alte posizioni (sesti) anche per km percorsi in media, 108.914 di media; prima è la Lazio con circa 4 km in più. La squadra di Marco Baroni non è nella classifica dei pali colpiti o subiti, mentre è al settimo posto per corner battuti, 34 (prima la Fiorentina con 50). Alta la posizione anche nella classifica dei fuorigioco: il Lecce è quinto con 16 fuorigioco sanzionati; primo è il Bologna con 18, mentre i salentini non sono in classifica per le reti segnate di testa. Importante il dato sul possesso palla: il Lecce è ultimo con 21 minuti e mezzo di possesso totale di media, la maggior parte del quale, nella propria metà campo. Ciò evidenzia l’impostazione del gioco di Baroni, teso a provare, quanto prima, la verticalizzazione sulle punte o il lancio da media-lunga distanza per gli attaccanti. Tale aspetto si è visto, abbastanza palesemente, nella recente vittoria di Salerno.

Statistiche individuali: il calciatore del Lecce che ha tirato di più in porta è Lameck Banda, quattro nello specchio, quattro fuori. Banda, però, è ancora a caccia del primo gol in maglia giallorossa. nella classifica dei palloni recuperati, come anticipato sopra, Baschirotto è leader con 86 recuperi; sul podio, insieme all’ex Ascoli, ci sono Ardian Ismajli (Empoli, 79) e Caleb Okoli (Atalanta, 70). Numeri che testimoniano l’ottimo impatto che ha avuto il 6 giallorosso nella difesa di Baroni. Quindicesimo è Morten Hjulmand, con 54 palloni recuperati. il capitano del Lecce, poi, è al nono posto per km percorsi in assoluto, con una media di 11,148 su 630 minuti giocati. Primo è Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) con una media di 11,841 km, davanti a Marcelo Brozovic (Inter) e Samuele Ricci (Torino).

Il calciatore del Lecce più tartassato dai falli è Banda, quarto assoluto in Serie A con 15 falli subiti. Primo è il doriano Abdelhaimid Sabiri, con 24. Falcone, estremo difensore del Lecce. è, infine, terzo nella classifica delle parate effettuate, 24, insieme al doriano Emil Audero, al portiere della Salernitana, Luigi Sepe e a quello del Bologna, Lukasz Skorupski.