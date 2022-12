LECCE – Cinque gol alla Primavera con un Banda in grande spolvero

Buon test per il Lecce di Marco Baroni che al Deghi Center di San Pietro in Lama batte la Primavera per 5-0. Il primo tempo si chiude sul minimo vantaggio, siglato da un gol di Oudin al 37′ su palla spiovente dalla sinistra. Lo stesso francese era andato vicino al gol poco prima, colpendo un palo. Per la Primavera si registra una traversa colpita da Corfitzen e un’ottima occasione sciupata da un piattone floscio di Berisha, ben servito da Salomaa. Baroni, nella prima parte di gara, schiera quasi tutte le seconde linee, ad eccezione di Blin, posizionato da regista in mezzo al campo. Esce quasi subito Askildsen, ancora non al meglio dopo la leggera influenza patita nei giorni scorsi; al suo posto, si rivede Bjorkengren. Volenteroso Rodriguez, bene Tuia e Oudin. Pochissimi palloni giocati da Voelkerling Persson. Prima del riposo, sono entrano in campo anche Falcone per Bleve e Ceesay per Persson.

Squadra rivoluzionata per Baroni nel secondo tempo, con l’ingresso in campo dei probabili titolari. Il Lecce raddoppia al 6′ con Ceesay poi Banda innesta il turbo segnando il terzo gol con un piattone, su servizio di Colombo. Quest’ultimo, con un delizioso pallonetto, mette nella porta avversaria il pallone del 4-0, quindi ancora Banda, poco prima del triplice fischio, va via a Russo sulla sinistra e serve un assist perfetto per Gonzalez per il facile tap-in del 5-0. Gara, comunque, giocata al piccolo trotto per la gran parte del tempo con buone prestazioni di Pongracic, Umtiti, Gallo, Di Francesco e Banda, su tutti. Da rivedere Helgason, apparso impreciso e falloso. Nella Primavera, nella ripresa, spazio a Russo, Nizet, Ciucci, Carrozzo, Macrì e nuovamente Corfitzen.

Mercoledì prossimo, all’Heffort, altro test amichevole contro il Parabita.

—

IL TABELLINO

LECCE-PRIMAVERA LECCE 5-0

RETI: 37′ pt Oudin, 6′ st Ceesay 17′ st Banda, 20′ st Colombo, 44′ st Gonzalez

LECCE PT (4-3-3): Bleve (31′ pt Falcone) – Lemmens, Tuia, Cetin, Pezzella – Askildsen (17′ pt Bjorkengren), Blin, Listkowski – Oudin, Voelkerling Persson (36′ pt Ceesay), Rodriguez. All. Marco Baroni.

LECCE ST (4-3-3): Falcone (15′ st Brancolini) – Gendrey, Pongracic, Umtiti, Gallo – Gonzalez, Hjulmand, Helgason – Di Francesco, Ceesay (15′ st Colombo), Banda. All. Marco Baroni.

PRIMAVERA LECCE PT (4-3-3): Borbei – Munoz (24′ st Russo), Pascalau (24′ st Ciucci), Hasic, Dorgu – Berisha (31′ st Gueddar), Vulturar, Samek (27′ st Macrì) – Corfitzen (1′ st Nizet), Burnete (27′ st Carrozzo), Salomaa (27′ st Corfitzen). All. Federico Coppitelli.

Note: prima dell’inizio del secondo tempo i giallorossi hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare lo storico magazziniere del Lecce Pino Sileno scomparso in mattinata.