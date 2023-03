LECCE – Chiusa la finestra internazionale: conferma da titolare per Gendrey, Ceesay festeggia

Si è chiuso il ciclo di gare ufficiali internazionali per i tesserati del Lecce convocati nelle rispettive rappresentative.

Solo panchina per Dorgu in Lussemburgo, dove la nazionale danese U19 ha vinto per 4-1. Non convocato McJannet nel match tra Grecia e Irlanda, terminato 1-0. Sconfitta casalinga per la Romania U19 di Pascalau, Vulturar e Burnete contro la Francia (2-4). Circa un’ora di permanenza in campo per Burnete, sostituito al 64′; gara intera, invece, per Pascalau mentre Vulturar è uscito dal campo tra primo e secondo tempo.

E ancora: impiego di 45′ per Samek, sostituito tra primo e secondo tempo nel match tra Svezia e Repubblica Ceca U19. Conferma da titolare per Gendrey nello 0-0 tra le rappresentative Under 21 di Francia e Spagna.

L’unico “leccese” a festeggiare una vittoria è Ceesay: il suo Gambia ha battuto il Mali per 1-0; il 77 salentino è rimasto in campo per quasi tutta la partita, uscendo dal campo al minuto 87.

Domani pomeriggio ripresa degli allenamenti all’Acaya.