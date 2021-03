LECCE – Il calendario non dà tregua: domani si parte per Venezia. Giudice sportivo, 11 squalificati

È tornato subito in campo stamani il Lecce, anche perché il calendario non dà tregua, per preparare l’unico allenamento in vista della partita di Venezia (martedì ore 17).

Oggi hanno lavorato in differenziato Calderoni, Paganini e Monterisi, mentre Vigorito si è allenato col resto del gruppo.

Domani la squadra si ritroverà al Via del Mare per la rifinitura, prima di partire per la Laguna. Dopo la partita di Venezia, poi, il gruppo si trasferirà a Roma, dove si tratterrà sino alla vigilia di Frosinone-Lecce.

Intanto, contro gli arancioneroverdi non ci sarà Biagio Meccariello, già in diffida e ieri ammonito per un fallo evitabile. Entra in diffida Nikolov. Insieme al difensore del Lecce, sono stati squalificati, per una giornata: Simone Branca e Frank Tsadjout (Cittadella), Riccardo Brosco (Ascoli), Lorenzo Libutti (Reggiana), Davide Petrucci (Cosenza), Giuseppe Bellusci (Monza), Marco Crimi (Reggina), Gianvito Misuraca e Alessandro Vogliacco (Pordenone), Joel Obi (Chievo).

(foto: B. Meccariello, ©SalentoSport/Coribello)