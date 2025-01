LECCE – Buone notizie: Gallo ritorna ad allenarsi col resto del gruppo. Il report

Dopo il giorno di riposo, il Lecce è ritornato oggi ad allenarsi all’Acaya con una doppia sessione di lavoro.

Dal report dell’allenamento di oggi emerge una piccola nota positiva: Antonino Gallo ha ripreso ad allenarsi gradualmente col resto della squadra. Certo, è ancora prematuro esprimersi su un suo eventuale utilizzo, a gara in corso o dal primo minuto, per la partita di domenica pomeriggio contro l’Inter, ma il ritorno del terzino palermitano ad uno standard ordinario di allenamento è sicuramente una notizia positiva.

Per il resto non ci sono novità: assente Filip Marchwinski, per il quale la stagione è probabilmente finita; lavoro personalizzato per Banda, Berisha e Gaspar, mentre per Rafia è ancora tempo di terapie. Sicuro assente sarà lo squalificato Rebic.

Domani altra seduta mattutina al Via del Mare.