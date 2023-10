LECCE – Buone notizie per D’Aversa: “Oudin e Sansone in condizioni ottime. Banda…” I convocati

Conferenza stampa pre-partita per mister D’Aversa. Domani alle 18.30 il Lecce sarà di scena a Udine.

“Le condizioni della squadra? Chi è rimasto qui ha lavorato bene. Chi ha giocato, ha conservato una condizione fisica ottimale. Gli allenamenti delle nazionali non sono intensi ma i ragazzi sono rientrati bene in sede e mi interessa anche l’aspetto mentale. La classifica dell’Udinese non rispecchia il suo valore. Ci hanno dipinto come una vittima per uscire da un periodo oscuro. Quel campo non è semplice ma noi sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza. In A non possiamo mai essere meno mentalmente predisposti. Massimo rispetto per il nostro avversario ma c’è la possibilità di fare bene. Dobbiamo essere pronti sia sotto l’aspetto fisico, sia sotto quello mentale. Sarà una partita bella ma dura da giocare. Abbiamo lavorato bene ma dopo la pausa c’è sempre un’incognita e ora dobbiamo essere bravi a ritornare in clima campionato. Dubbi? Com’è giusto che sia. Nelle rifiniture proviamo le palle inattive e devo dire che nell’arco della mia breve carriera di allenatore, ho cambiato idea nell’ultimo allenamento. Ho a disposizione due o tre alternative. Ma ho tanti giocatori a disposizione, ecco il perché dei dubbi. Oudin e Sansone ora sono in condizioni ottime e prevarrà la scelta tecnica. Banda? Si è allineato con la squadra a inizio settimana, ora lo valuteremo anche in ottica prossima gara, ma è pienamente a disposizione anche lui”.

—

I convocati:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

CENTROCAMPISTI: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek

ATTACCANTI: Almqvist, Banda, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza