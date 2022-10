LECCE – Bruno è fiducioso: “Ha le carte in regola per la salvezza. La mia squadra? Giocherebbe a due punte…”

L’ex difensore, tra le altre, di Lecce e Fiorentina, Pasquale Bruno, è ottimista sulla corsa salvezza dei giallorossi. Alcune dichiarazioni di Bruno riportate dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Il Lecce ha tutte le carte in regola per centrare la salvezza, se la può giocare alla pari con le squadre che lotteranno per salvarsi. Davanti fatica un pochino: la mia squadra la farei giocare con due punte, ho visto che, ogni tanto, Ceesay è isolato. Il 4-3-3 è bello ma anche complicato, ma l’allenatore si basa su ciò che ha in casa e Corvino, a gennaio, saprà dove intervenire. A prescindere dal modulo, è una squadra che trasmette fiducia. A centrocampo mi pare occorra un po’ di qualità in più, a questa squadra aggiungerei quel giocatore che ha lo spunto o la giocata interessante, ma, ribadisco, Corvino penserà sicuramente a questo. Umtiti? Che carattere, cerca sempre la giocata in verticale. Oggi vedo molte squadre ripartire dal basso ma a cosa serve? Su cento ripartenze ne esce una…”.