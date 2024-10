LECCE – Bonifazi sotto i ferri: il bollettino medico

La lieve distorsione al ginocchio accusata da Kevin Bonifazi lo scorso 19 settembre in allenamento si è rivelata ben più grave del previsto. Il difensore del Lecce, secondo quanto riporta l’ufficio stampa di via Costadura, è stato sottoposto, nella giornata di ieri, ad un intervento di meniscopatia mediale e laterale del ginocchio destro da parte del prof. Christian Fink che opera presso la PrivatKlinik di Innsbruck, in Austria.

Per l’ex Bologna, dunque, si allungano i tempi di recupero. Già a gennaio scorso, Bonifazi subì un infortunio al ginocchio ai tempi di Frosinone, e, ancora prima, a ottobre 2022, ne subì un altro quando vestiva la maglia del Bologna, proprio durante una partita contro il Lecce. In quest’ultimo caso, Bonifazi rientrò in campo dopo quasi sei mesi; nell’infortunio di Frosinone, il calciatore restò fuori dal campo per circa due mesi.

In questo caso, sarà per riavere Bonifazi a disposizione è presumibile che debbano passare diverse settimane, forse mesi, almeno un paio. Dunque, il difensore potrebbe ritornare a disposizione di Gotti, con molta probabilità, all’inizio del nuovo anno.