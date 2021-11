LECCE – Biglietti, altra tariffa super-scontata per la gara del 26 contro la Ternana: i dettagli

Dopo i prezzi super-scontati, applicati per Lecce-Parma, la società giallorossa ha pensato ad un’altra tariffa promozionale per i ticket di Lecce-Ternana, anticipo della 14esima giornata di Serie B, in programma venerdì 26 novembre alle 20.30.

Donne e under 14 pagheranno, per tutti i settori ad eccezione delle Poltronissime, il presso di 5 euro; donne e under 14, titolari di Us Lecce Program, invece, potranno acquistare i biglietti al prezzo di un solo euro, sempre per tutti i settori tranne Poltronissime.

La vendita si è aperta poco fa, alle ore 10, per i titolari delle card Us Lecce Program.

Donne e under 14, che avevano acquistato il biglietto con tariffa ordinaria per Lecce-Parma, prima dell’attivazione degli sconti a un euro, potranno usufruire di un ulteriore tagliando, sempre al costo di un euro, da intestare ad altra persona di qualsiasi età e genere, in tutti i settori dello stadio, tranne per le Poltronissime. Il tagliando da intestare a terza persona potrà essere acquistato solo presso i botteghini dello stadio, nel giorno della gara, a partire dalle 16.30.

Per usufruire del tagliando a tariffa agevolata, è obbligatorio esibire il titolo già acquistato a tariffa ordinaria per la gara contro il Parma.

(foto: la Curva Nord contro il Parma, ph. Coribello/SalentoSport)