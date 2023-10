LECCE – Berisha a segno, Krstovic sconfitto: il resoconto degli impegni internazionali dei giallorossi

Si è chiusa la parentesi dedicata alle nazionali. Ieri sera è sceso in campo Nikola Krstovic, attaccante del Lecce e del Montenegro, battuto in Serbia per 3-1. Il centravanti giallorosso ha giocato tutta la partita. Sconfitta, dall’altra parte del mondo, per Hamza Rafia. In amichevole, la sua Tunisia è uscita battuta per 2-0 a Kobe dalla nazionale giapponese. Rafia ha giocato la mezzora finale, subentrando a un suo compagno al 63′.

Riposo pressoché assoluto per Ylber Ramadani che, nell’amichevole di Tirana tra l’Albania e la Bulgaria, finita 2-0, è entrato in campo solamente al 91′. Importante vittoria conseguita, invece, dall’Under 21 albanese in cui milita Medon Berisha, autore del gol su rigore al 27′ che ha aperto le marcature contro i parietà del Montenegro. La partita è poi finita 2-0 e Berisha è rimasto in campo sino ai minuti di recupero. Successo sul filo di lana anche per la Romania U21 in cui militano ben tre giallorossi: Rares Burnete, Catalin Vulturar e Razvan Pascalau. A Sibiu, la nazionale di casa s’impone sulla Finlandia nel maxi recupero con un gol al 98′ di M. Ilie. Titolare Vulturar, in campo per tutta la gara e anche ammonito; riposo per Pascalau, rimasto in panchina; pochi minuti di partita per Burnete, subentrato in campo all’86’. Sull’altro fronte, panchina per Henri Salomaa.

E ancora: reti bianche tra la Repubblica Ceca e la Danimarca U21, nelle cui fila ha giocato titolare Patrick Dorgu, in campo per tutta la partita e anche ammonito. Identico risultato per l’U21 svedese in Georgia, con Zinedin Smajlovic in campo nell’ultima mezzora (con annesso cartellino giallo).

Oggi anche gli ultimi nazionali del Lecce faranno rientro nel Salento e Roberto D’Aversa potrà, finalmente, lavorare col gruppo al completo in preparazione di Udinese-Lecce di lunedì prossimo.