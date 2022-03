LECCE – Baroni: “Troppo palleggio e poco gioco sugli esterni. Se non le chiudi, puoi anche perdere…”

Dal tono della voce, Marco Baroni sembra aver appena terminato la ramanzina ai suoi calciatori. Dopo un primo tempo dominato, Coda fallisce lo 0-2 e la partita cambia, la squadra perde certezze e va sotto. Blin, nel finale, evita una sconfitta che sarebbe stata difficilmente comprensibile, alla luce della netta differenza tecnica tra le due squadre. Il commento del tecnico giallorosso nella sala stampa del San Vito.

“Abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo cominciato a fare calcio accademico, volendo tutti andare al tiro centralmente e evitando di giocare sugli esterni. Così, nelle due occasioni avversarie, hanno tirato due volte in porta e hanno segnato due volte. Se le partite non le chiudi, rischi di perderle. Eppure negli spogliatoi avevo detto ai miei che stavamo palleggiando troppo. Il Cosenza si è chiuso e non riuscivamo a entrare in area avversaria. Ci abbiamo provato coi cross, ho messo dentro Asencio che sono sicuro che ci darà una mano in queste situazioni, poi abbiamo sfruttato l’episodio che era quello che cercavamo. Il rigore sbagliato ha inciso sulla gara, nel primo tempo facevamo possesso e gestione e non un calcio d’attacco. Se non si è determinati negli ultimi metri, c’è rischio di prendere gol e così è stato. I tifosi ci hanno spronato a dare di più? Un tifoso vuole sempre vincere, ci deve servire per dare una sferzata”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)