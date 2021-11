LECCE – Baroni, pre-Ternana: “L’assenza di Coda deve essere una motivazione in più per noi”. I convocati

Coda non ci sarà, al suo posto sarà confermato Olivieri. Dubbio Gargiulo, forse va dentro Bjorkengren dal primo minuto. Queste alcune delle dichiarazioni di mister Marco Baroni nella conferenza stampa pre Lecce-Ternana.

“Su Coda? Sono molto fiducioso del suo rientro prima possibile, è stato uno stop preventivo ma forse forzandolo potrebbe tornare anche prima del previsto. Voleva giocare ma l’ho dovuto fermare con la forza. Mancherà Coda ma ciò non deve essere un alibi, ma una spinta motivazionale per chi va in campo. Olivieri? Per me ha fatto bene a Frosinone, nel primo tempo la squadra non lo ha supportato benissimo ma sono convinto che può crescere, così come Rodriguez. Abbiamo massima fiducia in entrambi. La Ternana? Ha valori e ha fatto investimenti importanti, davanti ha giocatori rapidi in grado di gestire gli spazi. Noi sappiamo come dobbiamo affrontare queste gare, non voglio nessun calo mentale. Donnarumma ti concede pochi errori, hanno calciatori bravi ad attaccare la porta dai cross. Li conosco molto bene. Noi dobbiamo mantenere gli spazi, restare compatti e corti, ciò può togliere forza all’avversario. Dobbiamo fare la nostra prestazione e il risultato sarà una delle componenti di essa. Restiamo concentrati, il campionato è lunghissimo, Brescia-Pisa nemmeno la guarderò. Aspettative e ansie per un possibile primo posto? La sfida più bella è quella che rinnovi ogni giorno con te stesso. Non posso condizionare i risultati degli altri e sarebbe un errore fermarsi a vedere cosa fanno gli altri, questa cosa non la tollero. Affrontiamo le sette gare che mancano alla fine dell’andata, una alla volta. Gargiulo? Ha dato piccoli segnali di affaticamento, corre tantissimo e voglio prendermi qualche ora per pensarci, se fare un cambio dal primo minuto o un subentro tra lui e Bjorkengren. Majer? Lui è molto severo con se stesso e ciò mi piace. Sa che da lui ci aspettiamo di più. Col Frosinone, un po’ tutto il centrocampo non girava e non potevo cambiarne tre insieme. Per noi è una risorsa fondamentale, non è in discussione. Guardiamo a noi stessi, dobbiamo alzare l’asticella. Chi viene qui lo fa anche per cercare di interrompere la nostra striscia di risultati e ciò è un’altra cosa che ci deve dare stimolo. Se pensiamo di essere bravi, siamo già caduti”.

I convocati per Lecce-Ternana:

PORTIERI: Bleve, Gabriel

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Bjarnason, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Paganini, Gargiulo, Helgason, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Samooja, Majer, Hjulmand

ATTACCANTI: Di Mariano, Olivieri, Strefezza, Felici, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Coda (inf.), Benzar, Vultuar, Burnete, Milli, Back (inf.), Tuia (inf.).

