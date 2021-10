LECCE – Baroni è positivo: “Contentissimo, per me è come una vittoria”

Maro Baroni giudica positiva la prova del suo Lecce al cospetto del Perugia.

“Una gara in chiaroscuro? Non sono d’accordo, è stata complicata sin dall’inizio contro una squadra non facile che fa anche tantissimi falli spezzettando il gioco. Primo tempo nostro stratosferico, poi loro si sono messo col 3-5-1-1. Bravi ai ragazzi e anche a chi è subentrato. Loro hanno più pensato a rompere che a costruire. I tre cambi? Volevo alzare la qualità, ho provato tante soluzioni. Loro li abbiamo messi in difficoltà, mai come oggi, ma serve essere perfetti per trovare il gol. Sono contentissimo. Loro sono la miglior difesa e senza dinamismo non trovi soluzioni. Per me è una vittoria, c’è stata una grande crescita della squadra. Farò giocare tutti, per noi è impossibile portare avanti 11 o 12 giocatori, giusto fare le staffette”.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello/SS)