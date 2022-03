LECCE – Acaya, allarme Dermaku. Bisoli (all. Cosenza) squalificato per “atteggiamento intimidatorio e aggressivo” verso Baroni

Buone e cattive notizie in casa Lecce dopo l’allenamento odierno svoltosi all’Avaya Golf & Resort. Sono rientrati in gruppo Helgason, Tuia e Di Mariano e hanno svolto regolare allenamento coi compagni dopo i rispettivi infortuni e/o acciacchi. La notizia meno buona è il risentimento al polpaccio accusato da Dermaku che lo ha costretto ad allenarsi a parte insieme a Faragò. Solite terapie, invece, per Bleve e Gabriel.

Il difensore albanese sarà valutato domani nella rifinitura precedente alla partenza per Parma. Alle 12.50, conferenza stampa di Baroni.

Dopo le partite della 30esima giornata, intanto, il Giudice sportivo ha squalificato per un turno Pierpaolo Bisoli, allenatore del Cosenza, protagonista di proteste abbastanza scomposte al triplice fischio della gara col Lecce. Al tecnico del Cosenza, inoltre, è stata comminata una multa di 3mila euro “per avere assunto un atteggiamento intimidatorio e aggressivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

A proposito di allenatori, sulla panchina del Parma mancherà anche Giuseppe Iachini, anche lui squalificato per una giornata.

(foto: K. Dermaku, ph Coribello/SalentoSport)