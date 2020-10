TIM CUP – Il Lecce ritorna al ‘Grande Torino’. Designazione in rosa a Cosenza: programma e arbitri del 3° turno

Parte nel primissimo pomeriggio di oggi il terzo turno di Coppa Italia/Tim Cup con la gara di Marassi tra Sampdoria e Salernitana. A seguire: Bologna-Reggina, Entella-Pisa e Pordenone-Monza.

Il Lecce scenderà in campo alle ore 14 di domani, 28 ottobre, allo stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione granata allenata da Marco Giampaolo, reduce dal 3-3 di venerdì sera a Sassuolo e ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Mister Eugenio Corini, sicuramente, farà un po’ di turnover e proverà qualche soluzione alternativa e qualche uomo poco utilizzato, sinora, in campionato. La gara si giocherà ale ore 14 (diretta Raisport) e sarà arbitrata da Marco Piccinini di Forlì. La vincente di Torino-Lecce affronterà la vincente di Entella-Pisa il 25 novembre.

Sono 13 gli incontri disputati tra Torino e Lecce in terra piemontese: solo due le vittorie giallorosse, l’ultima delle quali arrivò nello scorso campionato di Serie A, grazie alle reti di Farias, di Belotti per il Toro, su rigore, e di Mancosu. L’ultimo precedente in Tim Cup è il 4-2 del 18 agosto 2012, con Ventura e Lerda sulle rispettive panchine e con reti di Sgrigna, autorete di Ferrario e doppietta di Bianchi, per il Torino; di Jeda e Corvia, su rigore, per il Lecce.

Da segnalare, nel programma del terzo turno, l’esordio in Tim Cup dell’arbitra Maria Marotta della sezione di Sapri, che dirigerà Cosenza-Monopoli.

mar. 27/10

Sampdoria-Salernitana: Alessandro Prontera di Bologna (h 14)

Bologna-Reggina: Gianluca Manganiello di Pinerolo (h 15)

V. Entella-Pisa: Luca Massimi di Termoli (h 15)

Pordenone-Monza: Daniel Amabile di Vicenza (h 18)

mer. 28/10

Torino-Lecce: Marco Piccinini di Forlì (h 14)

Cagliari-Cremonese: Antonio Giua di Olbia (h 14.30)

Cittadella-Spezia: Marco Serra di Torino (h 15)

Cosenza-Monopoli: Maria Marotta di Sapri (h 15)

Benevento-Empoli: Ivano Pezzuto di Lecce (h 16)

Brescia-Perugia: Ivan Robilotta di Sala Consilina (h 16)

Crotone-Spal: Matteo Marchetti di Ostia Lido (h 17)

Genoa-Catanzaro: Lorenzo Maggioni di Lecco (h 17)

H. Verona-Venezia: Giacomo Camplone di Pescara (h 17)

Fiorentina-Padova: Alberto Santoro di Messina (h 18)

Parma-Pescara: Simone Sozza di Seregno (h 18)

Udinese-LR Vicenza: Antonio Rapuano di Rimini (h 18)