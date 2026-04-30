TERZA CATEGORIA – Impresa Palmariggi, successo playoff e promozione (a un passo) al primo colpo

Buona la prima…per la Seconda! Ad appena un anno dalla sua fondazione, l’USD Palmariggi conquista il salto di categoria (informale, poiché vi sarà sempre bisogno di attendere l’ufficializzazione tramite ripescaggio), vincendo i playoff del girone Maglie del campionato di Terza Categoria pugliese e raggiungendo il prestigioso obiettivo al primo tentativo. Il successo sull‘Atletico Salve ha portato i granata al trionfo, meritatissimo dopo una cavalcata emozionante ed una promozione già sfiorata nella regular season.

La compagine allenata dapprima da mister Festagallo e, nell’ultimo terzo del trionfale cammino, da mister Giannaccari ha condotto una stagione interamente ai vertici del proprio girone, chiudendo da imbattuta. Ne è nato un entusiasmante testa a testa con il Muro, che alla fine ha visto trionfare quest’ultimo all’ultima giornata. Per i granata sono così stati necessari i playoff, nella fattispecie la finale casalinga contro il Salve terzo classificato.

Così domenica scorsa il campo sportivo “Carluccio” di Palmariggi, gremito in ogni ordine di posto, ha ospitato un match importante e sentito, in una cornice di pubblico autentico, di quelle che riconciliano con il gioco più bello del mondo in epoche che guardando al calcio dei “grandi” sortiscono invece l’effetto contrario. La gente accorsa ad assistere alla finalissima, incluso un nutrito numero di tifoseria ospite, non è rimasta delusa in quanto ad emozioni. Equilibrio totale ed occasioni da una parte e dall’altra, grande tensione fino a quando, nel finale, il rigore di Stefanelli guadagnato da Cotardo e il colpo di testa di De Donatis su assist di Meledi hanno fatto esplodere di gioia le centinaia di tifosi presente. Niente male per un centro di appena 1300 abitanti che ha potuto festeggiare un traguardo di tutto rispetto, raggiunto con organizzazione ed impegno.