TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Decisioni del Giudice sportivo, gare del 13.11.2022

Terza Categoria delegazione Maglie: il Giudice sportivo, gare del 13.11.2022.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

Atl. Salve: Marco Corciulo (1); Roberto Licchelli (1)

C. Lima e Da Silva: Sconfitta per 3-0 a tavolino; un punto di penalizzazione; ammende di 100 euro + 75 euro

Carmiano Magliano: Emanuele Sperti (dir., sino al 22.11.22); Francesco Pio Leo (1)

Castrignano:

Corsano:

GC Muro:

Olympique S.:

P. Sogliano: Giuseppe Marsano (5); Michel Cavallo (1)

Presicce Acquarica:

Pro San Cataldo Lecce:

Vaste:

S. Guagnano:

Salento Soccer A.:

V. Melendugno:

Gara Castrignano-Calcio Lima e Da Silva: sconfitta a tavolino 3-0 per il Calcio Lima e Da Silva, presentatosi in campo con soli cinque calciatori, oltre a un punto di penalizzazione e le ammende di 100 euro per prima rinuncia e 75 euro per mancato incasso.

Gara GC Muro-Soccer Guagnano: gara interrotta al 23′ del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, per infortunio dell’arbitro. Il recupero è stato fissato per l’8 dicembre dalle ore 14.30.