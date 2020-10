TERZA CATEGORIA – La lista delle 36 società iscritte, suddivise nelle delegazioni di Lecce, Brindisi, Bari e Foggia

Domenica per il Nardò è finalmente arrivato il primo successo stagionale. Una vittoria voluta e cercata dagli uomini di mister Ciro Danucci che, dopo le prime tre giornate, non erano ancora riusciti a muovere la classifica. Un successo importante, che fa bene non solo in termini di punti, ma anche e soprattutto a livello mentale…