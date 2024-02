TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare dell’11.02.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare dell’11 febbraio 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

ATL. SALVE: Giuseppe Perrone (1, gara dell’8/2)

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

OLYMPIQUE S.:

P. MARTIUS: Marco De Santis (1)

P. SOGLIANO:

REAL SQUINZANO: Sconfitta a tavolino 3-0 (pro Atletico Carmiano Magliano) per non essersi presentata in campo; penalizzazione di un punto in classifica; 100 euro di ammenda per prima rinuncia; 75 euro per indennizzo da mancato incasso

S. GUAGNANO: Giacinto Tosisi (1)

SALENTINA C.: Ammenda di 50 euro per mancata presentazione FPS; ammenda di 30 euro per ritardata presentazione in campo; Cristian Rosafio (1); Mattia Carrozza (1)

SANNICOLA: Ammenda di 100 euro con diffida

SPONGANO:

SUPERSANO: Antonio Minonna (all. fino al 15/03/24)

V. CARMIANO: Fabio Mazza (1); Abdoulaye Diallo (1)

Gara Supersano-P. Martius (2-0 sul campo): preso atto del preannuncio di ricorso della P. Martius, il risultato non è stato, al momento, omologato.