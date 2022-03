TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo della 16ª, programma e arbitri della 17ª

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo di Terza Categoria, delegazione di Lecce, dopo le partite della 16esima giornata, terza di ritorno.

Gara Pol. Sogliano-Gioventù Granata: sconfitta a tavolino 3-0 per la Gioventù Granata per via della mancata presentazione in campo, più 200 euro di ammenda, un punto di penalizzazione in classifica e l’addebito di 75 euro per mancato incasso.

CALCIATORI – (gare del 10 marzo): Squalifica sino al 24 marzo per Sabatino Quarta (Carmiano Magliano); squalifica per tre giornate per Lorenzo Russo (G. Granata); due giornate per Mattia Dell’Angelo Custode (G. Granata), Simone Guerrieri (S. Guagnano);

(gare del 13 marzo): Squalifica sino al 23 marzo per Alessandro Scarciello (N. Neretina).

–

Il programma e gli arbitri della 17esima giornata: Castrignano DG-S. Guagnano (ore 19, Colì di Lecce), GC Muro-Corsano (ore 15, Lecci di Casarano), G. Granata-KP Gallipoli (lun. ore 19 a Galatone, Panico di Lecce), P. Bagnolo-Carmiano Magliano (ore 15, Contaldo di Lecce), Tricase-N. Neretina (ore 15, Reale di Lecce), V. Morciano-Pro San Cataldo Lecce (ore 15, Rizzo di Casarano).

CLASSIFICA: Tricase 35; P. Bagnolo 33; KP Gallipoli 31; S. Guagnano 28; GC Muro 23; Castrignano DG 22; Corsano 19; P. Sogliano 16; Pro San Cataldo e Carmiano Magliano 11; N. Neretina 9; G. Granata 6; V. Morciano 2.

Da recuperare: Carmiano-Castrignano DG (24/03, prosecuzione dal 60′ in poi, punteggio di 1-1), Carmiano Magliano-GC Muro (16/04), S. Guagnano-P. Bagnolo (16/04), N. Neretina-Corsano (16/04), Corsano-Carmiano Magliano (15/05), S. Guagnano-N. Neretina (15/05), KP Gallipoli-P. Bagnolo (15/05), Pro S. Cataldo-GC Muro (15/05), Corsano-Tricase (15/05).