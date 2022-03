TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo della 15ª, il programma e gli arbitri della 16ª giornata

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo di Terza Categoria, delegazione di Lecce, dopo le partite della 15esima giornata, seconda di ritorno.

CALCIATORI – Tre giornate per Francesco Abate (Nuova Neretina); due giornate per Gabriele Fiore (GC Muro); una giornata per Gabriele Campa (P. Bagnolo), Matteo Vetrugno (Pro San Cataldo Lecce), Luigi Spedicato (KP Gallipoli).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 24 marzo per Luigi Lanzilotto (GC Muro).

—

Il programma, le variazioni di sede e d’orario e le designazioni arbitrali in Terza Categoria Lecce.

GIORNATA 16 – 3ª rit.: Carmiano Magliano-Castrignano DG (ore 15, Sabato di Lecce), KP Gallipoli-V. Morciano (ore 19, Spedicato di Lecce), N. Neretina-P. Bagnolo (ore 15 a Galatone, Codazzo di Lecce), P. Sogliano-G. Granata (ore 19 a Collepasso, Lecci di Casarano).

Corsano-Tricase rinviata per Covid nel gruppo squadra del Corsano. Pro San Cataldo-GC Muro rinviata al 15/05.

—

CLASSIFICA: Tricase 35; P. Bagnolo 30; KP Gallipoli 28; S. Guagnano 25; GC Muro 23; Castrignano DG 22; Corsano 19; P. Sogliano 13; Pro San Cataldo e Carmiano Magliano 11; N. Neretina 9; G. Granata 7; V. Morciano 2.

Da recuperare: Carmiano-S. Guagnano (17/03), Carmiano Magliano-GC Muro (16/04), S. Guagnano-P. Bagnolo (16/04), N. Neretina-Corsano (16/04), Corsano-Carmiano Magliano (15/05), S. Guagnano-N. Neretina (15/05), KP Gallipoli-P. Bagnolo (15/05), Pro S. Cataldo-GC Muro (15/05), Corsano-Tricase (ddd).