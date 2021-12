TERZA CATEGORIA/Lecce – Errore tecnico e rissa, sconfitta a tavolino per il Carmiano Magliano. Programma e arbitri della 7ª

Il Giudice sportivo di Terza Categoria Lecce, in merito alla gara tra Carmiano Magliano e GC Muro del 28 novembre scorso, ha comminato la sconfitta a tavolino per 0-3 a carico del Carmiano Magliano per via dell’irregolarità della posizione di un calciatore che ha partecipato alla gara. L’errore tecnico è stato riconosciuto dall’arbitro e ha anche comportato la realizzazione di una rete e, per tale motivo, è scoppiata una rissa fra “tutti i calciatori di entrambe le squadre”. L’arbitro, si legge dal Comunicato ufficiale, “non ha individuato nessuno dei calciatori coinvolti nella rissa”, ma poi “veniva individuata una persona non identificata, ma riconducibile alla società Carmiano Magliano, che colpiva al volto un giocatore avversario”. Oltre alla sconfitta a tavolino per il Carmiano Magliano, il Giudice sportivo ha comminato anche 50 euro di ammenda al Muro e 100 al Carmiano Magliano.

Tra i calciatori, squalificati per due gare Francesco Simione (Castrignano DG), Gino Passaseo (KP Gallipoli), Lorenzo Russo (G. Granata) e Luca Damiano Fiore (P, Sogliano); per una, Pierluigi Ippolito (Carmiano Magliano). Allenatori, squalifica sino al 31.01.22 per Rocco Errico (Tricase).

Il programma, le variazioni e le designazioni arbitrali della settima giornata.

DELEGAZIONE LECCE (dom. ore 14.30): GC Muro-Castrignano DG (Codazzo di Lecce), G. Granata-N. Neretina (lun. ore 20 a Galatone, Nosi di Lecce), KP Gallipoli-S. Guagnano (ore 19, Petracca di Lecce), P. Sogliano-Pro San Cataldo Lecce (Amato di Lecce), Tricase-P. Bagnolo (Romano di Lecce), V. Morciano-Carmiano Magliano (Sanapo di Casarano).

CLASSIFICA: Tricase 16 – GC Muro 14 – P. Bagnolo (-1 gara) 13 – Corsano 11 – S. Guagnano (-2 gare) 8 – KP Gallipoli 8 – P. Sogliano e Castrignano DG 7 – G. Granata (-1 gara) e Pro San Cataldo Lecce 3 – N. Neretina 2 – V. Morciano e Carmiano Magliano 1.