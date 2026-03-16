TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 17ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 17 – 6ª rit.
(15.03.2026 h 15)
Lizzanello-Atl. Copertino 1-1
S. Guagnano-Calimera 3-3
Alixias-Kick Off Ac. 3-0
V. Collepasso-Merine 2-1
Club Salento Lecce-Salento Soccer A. 1-14
S. Veglie-Seclì 4-2
Da recuperare: Lizzanello-S. Guagnano (04/04 h 15) e Merine-Alixias (09/04 h 16)
CLASSIFICA
S. Veglie 46
Alixias 34 (-1 gara)
Atl. Copertino 32
Kick Off A. 32
V. Collepasso 28
Merine 24 (-1 gara)
Seclì 24
Lizzanello 23 (-1 gara)
Salento Soccer A. 21
Calimera 12
S. Guagnano 9 (-1 gara)
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 18 – 7ª rit.
(22.03.2026 h 15)
Salento Soccer A.-Alixias
Merine-Atl. Copertino
Calimera-Club Salento Lecce
Seclì-Lizzanello
V. Collepasso-S. Guagnano
Kick Off A.-S. Veglie
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.