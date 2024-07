SERIE D – Sfuma il ripescaggio per il Bisceglie: tutte le squadre ammesse e ripescate

Niente da fare per il Bisceglie. La società nerazzurrostellata, sconfitta nello spareggio playoff per la Serie D dall’Ugento, non sarà ripescata nella massima serie dilettantistica nazionale e l’anno prossimo militerà ancora in Eccellenza. Questo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti nel corso dell’assemblea di ieri.

Sono state ammesse in Serie D: Albenga US, Avezzano, Chieti, US Corticella, Imperia, Ischia, Olbia, Oltrepò FBC, Ragusa e San Giuliano City; in sovrannumero era stata già ammessa l’Ancona, per un totale di 164 squadre.

Per carenza d’organico, sono poi state ammesse tramite ripescaggio: Zenith Prato, Crema, Ciliverghe Mazzano e Cjarlins Muzane. Oltre al Bisceglie, aveva presentato domanda di ammissione in Serie D anche il Barletta, retrocesso direttamente in Eccellenza alla fine dello scorso campionato.