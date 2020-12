SERIE D/H – Prove di ripartenza: tutti in campo per la giornata numero 7. Programma e arbitri

Riprova a ripartire in massa il campionato nazionale di Serie D dopo la lunga fase frastagliata che dura dai primi di novembre. Al momento non ci sono gare rinviate per la settima giornata che prenderà il via domani alle 14.30.

Tre baresi per Brindisi, Casarano e Taranto. I biancazzurri ospiteranno il Molfetta, che naviga nelle parti basse della classifica. La formazione di Vincenzo Feola attenderà la visita del Team Altamura, un punto più lontana. Per il Taranto ci sarà la trasferta a Gravina che, nelle ultime ore, ha ufficializzato l’arrivo dell’ex rossoblù Carlo Vicedomini.

C’è molta attesa per il derby tra Fasano e Nardò: i primi vengono dalla mezzora giocata domenica contro l’Aversa, gara poi interrotta per il forte vento; i secondi, invece, hanno portato a casa quattro punti tra Casarano e Real Aversa e partono col morale alto e con una posizione di classifica più tranquilla rispetto a quella occupata prima della pausa. La società granata, inoltre, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Giacomo Lezzi, classe 1999. Per la capolista Sorrento l’avversario è l’ostico Lavello.

Il programma e le designazioni:

dom. h 14.30

Az Picerno-A. Cerignola: Costantino Cardella di Torre del Greco (Spataro-Romano)

Bitonto-Portici: Davide Gandino di Alessandria (Mascali-Chiarillo)

Brindisi-Molfetta: Francesco D’Eusanio di Faenza (Maione-Castaldo)

Casarano-Team Altamura: Gianluca Catanzaro di Catanzaro (Dell’Isola-Aletta)

Fasano-Nardò: Sergio Palmieri di Conegliano (gentile-D’Anna)

Gravina-Taranto: Geremia V. De Capua di Nola (Portella-Martinelli)

Puteolana-Francavilla: Domenico Mallardi di Bari (De Chirico-Fracchiolla) – a Cardito

Real Aversa-F. Andria: Giacomo Casalini di Pontedera (Sciammarella-Fanara)

Sorrento-Lavello: Emanuele Bracaccini di Macerata (Miccoli-Carella)

CLASSIFICA: Sorrento 16 – Brindisi, Picerno, Casarano e Taranto 11 – Francavilla e Team Altamura 10 – Lavello 9 – F. Andria, Bitonto, Molfetta e Nardò 7 – Gravina e Cerignola 6 – Fasano, Portici e Real Aversa 4 – Puteolana 3.

NOTE: da recuperare Gravina-Fasano (data da destinarsi) e Fasano-Real Aversa (dal 34′, 0-1 – 16 dicembre).