SERIE D/H – Al Nardò riesce l’incredibile ribaltone: la nuova classifica e le gare di oggi

Incredibile ribaltone del Nardò che, nella prosecuzione del match di Marigliano, recupera i due gol di svantaggio e porta a casa l’intera posta. Si trattava della gara prevista dalla 29esima giornata, poi interrotta sul 2-0, lo scorso 26 marzo, per infortunio dell’arbitro, tra primo e secondo tempo.

Dopo un avvio di tempo senza grosse occasioni, in gol ci va il Nardò alla mezzora con un assist di Alfarano trasformato in gol da Puntoriere. Replica locale con una punizione di Esposito bloccata da Petrarca, poi arriva il gol del pari granata, ancora con Puntoriere, che infila il piattone destro alle spalle di Maione per il 2-2 provvisorio. E non finisce qui: a due minuti dalla fine, il gol del sorpasso con una deviazione sotto porta di Cristaldi.

Ieri si è anche giocato l’anticipo della 35esima giocata tra Nocerina e Altamura, vinto dai locali per 2-1. Oggi sono previste le seguenti gare: Francavilla-Matino, Molfetta-Gravina, Sorrento-Casertana, San Giorgio-Bisceglie.

La nuova classifica di Serie D: A. Cerignola 78; Francavilla 64; Bitonto 59; Fasano 56; Nocerina 55; Gravina 51; Casertana 50; Sorrento 48; Molfetta 46; Nola 44; Brindisi 43; Lavello 42; Altamura 41; Mariglianese e Casarano 40; Rotonda e Nardò 38; San Giorgio 35; Bisceglie 32; Virtus Matino 27.

—

IL TABELLINO

MARIGLIANESE-NARDÒ 2-3

RETI: 24′ pt e 37′ pt Esposito (M, il 26 marzo), 25′ st e 36′ st Puntoriere (N), 43′ st Cristaldi (N)

MARIGLIANESE: Maione, Micillo, Arrivoli, Palumbo (44′ st Ragosta), Varchetta, Tommasini, Rimoli (34′ st Massaro), Langella, Esposito, Aracri, Marxzano (39′ st Faiello). All. Sanchez.

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Romeo, Cancelli, Caputo (45′ st Fiorentino), Masetti, Mariano (30′ st Cristaldi), Mancarella, Caracciolo, Alfarano, Puntoriere. All. De Candia.

ARBITRO: Monesi di Crotone.