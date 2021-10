NARDÒ – Un gol per tempo e la Nocerina fa bottino pieno

Quinta sconfitta nelle ultime sei partite per il Nardò che esce battuto per 2-0 dal campo della Nocerina. Non un momento facile per i granata, privi, in panchina, della guida tecnica di Salvatore Ciullo, esonerato nella mattinata di ieri. Al suo posto, Davide De Icco, vice Ciullo.

I campani partono forte e al 14′ sbloccano la parità: l’arbitro vede un fallo di Alfarano su Donida e, dal dischetto, Dammacco insacca l’1-0. La Nocerina continua ad affondare e, al 21′, Palmieri raccoglie una palla vagante e batte in porta, fuori di poco. Poco dopo la mezzora Dammacco, solo davanti a Petrarca, manca il bis. L’unico squillo ospite arriva al 39′ con Van Ransbeeck, ma Pitarresi non ha alcun problema.

Il Nardò ritorna in campo, dopo il riposo, con un piglio più propositivo e, all’8′, Cristaldi manca una buona occasione, allargando troppo la mira, di testa. Ci prova anche Mengoli, ma Pitarresi non si fa sorprendere. I granata si fanno coraggio e si spingono nella metà campo ospite: alla mezzora, un colpo di testa di Puntoriere, sorvola la traversa, poi De Giorgi, quando mancano cinque minuti, spreca la migliore palla gol per i suoi, mancando lo specchio da ottima posizione. Scampato il pericolo, la Nocerina ne approfitta: Simonetti si lancia nella metà campo ospite, resiste a due avversari e, di diagonale, manda in archivio l’incontro segnando il 2-0 finale.

Il Nardò si lecca le ferite ma esce dal campo con onore, davanti ad una più quotata avversaria. Domenica prossima, al Giovanni Paolo II, si presenterà il Lavello, reduce dalla sonante vittoria contro il Casarano.

—

IL TABELLINO

NOCERINA-NARDÒ 2-0

RETI: 14′ pt Dammacco, 45′ st Simonetti

NOCERINA: Pitarresi, Bruno, Cason, Garofalo, Donida, Vecchione, Cuomo (34′ pt Menichino), Esposito, Palmieri (24′ st Mancino), Talamo (38′ st Simonetti), Dammacco (21′ st Bovo). All. Cavallaro.

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Mengoli, Van Ransbeek (24′ st Puntoriere), Cancelli (40′ st Valzano), Cristaldi, Cavaliere (30′ st Masetti), Porcaro, Mancarella (41′ st Mariano), Alfarano (38′ st Morleo), Dorini. All. De Icco.

ARBITRO: Silvestri di Roma 1.

NOTE: Ammoniti Van Ransbeeck, Alfarano, Palmieri. Rec: 0+4.

(foto: archivio, Cardone)