NARDÒ – Ufficiale, sulla panchina granata ritorna Nicola Ragno: “Non ci poniamo obiettivi”

Nicola Ragno ritorna sulla panchina del Nardò. Sarà il tecnico molfettese la guida tecnica del sodalizio granata nella stagione di Serie D 2022/23. Si tratta di un ritorno “a casa” per Ragno, classe 1967, che si lega al Nardò per il quarto anno della sua carriera (uno da calciatore, tre da allenatore).

“Torno in una grande piazza – afferma Ragno attraverso l’ufficio stampa neretino -. Torno in una città che mi ha sempre coccolato e fatto sentire bene, che mi ha desiderato e questo, per me, è un valore aggiunto. Non vedevo l’ora di sposare questo progetto dopo aver avuto i contatti con la dirigenza e il presidente Cavalera. Per chiarezza dico subito che non ci poniamo obiettivi, vediamo quello che siamo capaci di fare, dobbiamo divertirci! Credo nel lavoro e io voglio lavorare”.

Così il presidente Marco Cavalera: “Siamo contenti di essere riusciti a portare a Nardò un grande allenatore, prima pedina di un progetto pluriennale per riportare Nardò dove merita“.