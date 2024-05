NARDÒ – Tutto facile col Santa Maria Cilento, la testa è già ai playoff

in foto: archiviocopyright: Coribello/SalentoSport

Il Nardò chiude in bellezza la regular season travolgendo a domicilio il già retrocesso Santa Maria Cilento. Le reti sono state firmate da Ferreira al 9′ del primo tempo, e, nella ripresa, da Dammacco al 36′ e da Enyan al primo di recupero.

Terzo posto confermato, quindi, e domenica prossima comincerà la lotteria dei playoff. Al “Giovanni Paolo II” sarà di scena la Fidelis Andria, quarta assoluta in classifica. Gara unica da giocarsi a Nardò, col Toro che vanta la miglior classifica e quindi, in caso di pareggio dopo i tempi supplementari, avanzerà in finale contro la vincente di Martina-Casarano.

IL TABELLINO

S. Maria di Castellabbate, stadio “A. Carrano”

domenica 05.05.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 34

S.M. CILENTO-NARDÒ 0-3

RETI: 9′ pt Ferreira, 36′ st Dammacco, 46′ st Enyan

S.M. CILENTO (3-5-2): Pappalardo; Cocino, Campanella, Brugaletta; Ferrante (42′ st Szymanski), Coulibaly, Borgia (17′ st D’Auria), Ventura (37′ st Baschiroto), Nunziante; Di Fiore (26′ st De Cono), Catalano (31′ st Gaeta). All. Esposito.

NARDÒ (4-3-1-2): Della Pina; Cellamare, Lanzolla, Gennari, Russo; Borgo (19′ st Ceccarini), Guadalupi (43′ st Rua Nzuzi), Mariani; D’Anna (41′ st Milli); Ferreira (29′ st Gentile), Dammacco (42′ st Enyan). All. Costantino.

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanissetta.

RISULTATI E CLASSIFICA