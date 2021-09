NARDÒ – Obiettivo dichiarato: fare bene e migliorare l’ottavo posto dello scorso anno. Le parole di Donadei e Ciullo

Il Nardò è pronto per la nuova avventura in Serie D con l’obiettivo dichiarato di far meglio rispetto allo scorso anno. Le parole del presidente Salvatore Donadei e di mister Totò Ciullo, diffuse dall’ufficio stampa granata e raccolte all’atto della presentazione ufficiale della squadra alla città avvenuta ieri sera.

DONADEI – “L’auspicio è che sul campo si riesca a raccogliere, tutti noi – società, staff tecnico, tifosi – i frutti del lavoro fatto in questi due anni. Siamo fiduciosi, ambiziosi, umili e consapevoli di aver consegnato al mister una squadra forte. Vorremmo fare un’annata importante, anche per la credibilità che abbiamo raccolto in questi anni, sarebbe un giusto premio per il lavoro svolto. L’obiettivo è migliorare l’ottavo posto dello scorso anno, non ho difficoltà ad ammetterlo. Dopo di che, siamo consci che ci sono almeno sei o sette squadre che hanno investito un budget superiore al nostro, ma riteniamo che, con la competenza e l’organizzazione, il gap possa essere colmato. Il girone a 20 squadre? Non mi piace, ritengo che la quantità vada a scapito della qualità. Sarà un torneo fitto, intenso, con tanti turni infrasettimanali e tanto sforzo per gli atleti e la società e credo che noi, come altre società, abbiamo fatto bene a consegnare al mister una rosa con due squadre”.

CIULLO – “Le nostre prospettive sono quelle di far bene per cercare di dare soddisfazioni ai tifosi e alla società. Speriamo sia un anno importante per tutti. Qui c’è molta organizzazione, la società è giovane ma, già da un paio d’anni, si sta proponendo bene e ciò ha fatto sì che accettassi la loro proposta. Il nostro girone è sempre il più difficile d’Italia, ne prendiamo atto, ci sono società importanti che puntano al salto di categoria, almeno cinque o sei squadre hanno investito tante risorse per vincere il campionato. Ma ci sono sempre delle sorprese, come il Taranto o il Bitonto negli ultimi anni. È un campionato bello e difficile ma noi siamo pronti a far bene”.

(foto: Ciullo e Donadei, archivio)