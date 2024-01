NARDÒ – Gennari stende l’Andria in extremis, ritorno a casa con vittoria per il Toro

(di Rosario BUCCARELLA) – Il ritorno a casa per il Nardò vale un successo pesantissimo nello scontro diretto con la Fidelis Andria che, come tante partite in cui la posta in palio è elevata, ha visto prevalere i tatticismi.

Entrambe le formazioni si presentano con diverse novità arrivate in organico durante la pausa natalizia. I padroni di casa lanciano subito dal 1’ Latagliata, nuovo arrivo nel parco Under in una maxi operazione con la Virtus Francavilla che ha visto coinvolti anche Enyan e Ingrosso (rispettivamente finiti in granata ed in biancoceleste). Retroguardia in gran parte rinnovata per la Fidelis che si presenta con gli acquisti Ferrara e Silvestri nella linea a tre, oltre ai volti nuovi di Dragà sull’esterno sinistro e Piccioni in avanti.

Pronti via e proprio Piccioni accusa un problema fisico: il centravanti (tra i più prolifici del girone H lo scorso anno a Matera) deve così lasciare il posto dopo 5’ a Scaringella. La gara non vede particolari occasioni da rete nei primi 20’. Gli ospiti hanno poi nel giro di pochi minuti due potenziali opportunità non sfruttate però a dovere, capitate entrambe sui piedi di Strambelli. Il numero 10 centra prima la barriera da un calcio di punizione (abilmente conquistato da Cecere) battuto appena fuori area dalla sua mattonella e poi, rubato un pallone a metà campo a Guadalupi, calcia di sinistro da buona posizione, ma la sua conclusione, debole e centrale non impensierisce Viola.

La ripresa si apre con un Nardò più propositivo. La formazione di Ragno alza il baricentro, conquista il predominio territoriale e costringe la Fidelis a restare con tutti i suoi undici dietro la linea del pallone. Non ci sono particolari pericoli per la porta di Baietti, ma la pressione dei granata sale col passare dei minuti, al punto che Ragno si gioca la carta D’Ammacco dalla panchina al posto di Ferreira, privilegiando la fantasia e togliendo un po’ di peso sul fronte d’attacco. Proprio il neo entrato ex Brindisi, al 25’, costruisce un’ottima occasione in cui manca solo nella finalizzazione. Il numero 10 del Toro apre sulla destra per De Giorgi e detta il cross al centro dell’area attaccando lo spazio, ma il suo colpo di testa non è sufficientemente potente ed angolato per impensierire Baietti. Quando la spinta dei padroni di casa sembra essersi esaurita, arriva a 5’ dalla fine la zampata vincente. Il subentrante Borgo (ottimo il suo impatto all’esordio assoluto) conquista in maniera caparbia un buon calcio di punizione sull’out di destra, D’Ammacco scodella al centro e Gennari, liberato da un blocco di Addae (entrato proprio prima della battuta del piazzato), mette di testa il punto del pesantissimo 1-0. Non succede nulla dopo i 5’ successivi e gli altrettanti minuti di recupero, il Nardò riscatta il pesante ko della gara di andata al Degli Ulivi, iniziando col piede giusto il nuovo anno ed il girone di ritorno (recuperando due punti su un’Altamura stoppata sul 2-2 dalla Gelbison), oltre ad inaugurare nel migliore dei modi il Giovanni Paolo II. Domenica prossima, trasferta sul campo della Paganese.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 07.01.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 18

NARDÒ-F. ANDRIA 1-0

RETI: 40′ st Gennari

NARDÒ (3-5-2): Viola; Russo, Lanzolla, Gennari; De Giorgi, Ceccarini (31’ st Borgo, 45′ st Milli), Guadalupi, Gentile (43’ st Mariani), Latagliata; Ferreira (20’ st D’Ammacco), Dambros (39’ st Addae). All. Ragno.

FIDELIS ANDRIA (3-5-1-1): Baietti; Ferrara, Silvestri, Donida; Riefolo (22’ st Sasanelli), Cecere, Feola (43’ st Varsi), Bottalico (35’ st Cancelli), Dragà; Strambelli; Piccioni (5’ pt Scaringella, 22′ st Russo). All. De Candia.

ARBITRO: Striamo di Salerno.

NOTE: ammoniti Guadalupi (N), Riefolo, Silvestri, Bottalico (A). Rec. 1′ pt, 5′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA