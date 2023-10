NARDÒ – Basta Urquiza a mettere ko il Matera. Per il Toro arriva la terza gioia consecutiva

Terza vittoria consecutiva per il Nardò (falcidiato dalle defezioni), a cui basta una rete di Urquiza per avere la meglio del Matera. La classifica, ora, è decisamente più confortante rispetto a inizio campionato: la squadra di Nicola Ragno è in piena zona playoff e la vetta del raggruppamento dista solamente cinque lunghezze.

Il gol partita arriva dopo soli due minuti: da corner di Guadalupi è Urquiza il più rapido e scaltro di tutti nel correggere in porta e spedire il pallone alle spalle di Della Pina. Il Nardò è scatenato e affonda i colpi, senza trovare il raddoppio. Dalla mezzora, poi, il Toro può giocare anche in superiorità numerica per l’espulsione di Pellegrini per gioco violento.

Dopo il riposo è il Matera a farsi vivo con un colpo di testa di Cipolletta che alza troppo la mira. Gentile, Ciracì e De Giorgi hanno la possibilità di mandare in archivio l’incontro ma falliscono anche per la prontezza di riflessi del portiere avversario. Nel finale, beffa sfiorata per i salentini: è il 42′ quando un diagonale di Di Palma sfiora il palo di pochissimi centrimetri. Finisce 1-0 e il Nardò risale in classifica. Nell’infrasettimanale, interessante e complicata gara a Martina Franca.

—

IL TABELLINO

Matino, stadio “Via del Mare”

domenica 29.10.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 8

NARDÒ-MATERA 1-0

RETI: 2′ pt Urquiza

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza, Lanzolla, Gennari; Ciracì (37′ st Milli), Guadalupi (29′ st Mariani), Addae, Ceccarini (44′ st Ciannamea), Russo; Dambros (22′ st De Giorgi), Gentile. All. Ragno.

MATERA (3-5-2): Della Pina; Cipolletta, Machantony (22′ st Di Palma), Sepe (12′ st Mokulu); Pellegrini, Agnello (22′ st Montanino), Maltese, Russo, Lucas (29′ st Porro); Infantino (37′ pt Delvino), Ferrara. All. Panarelli.

ARBITRO: Zito sez. Rossano.

NOTE: espulso Pellegrini (M) al 33′ pt per gioco violento.

RISULTATI E CLASSIFICA