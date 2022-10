NARDÒ – Basta un rigore di Gjonaj per espugnare Bitonto. Il Toro punta in alto

Con un rigore di Gjonaj, il Nardò passa a Bitonto, conserva l’imbattibilità in campionato, porta a casa la quarta vittoria stagionale e seconda consecutiva e accorcia le distanze dalla vetta che, complice la sconfitta del Fasano, ora è a meno tre punti.

Derby combattuto e ben giocato da entrambe le formazioni, quello del “Città degli Ulivi” di Bitonto. Nardò subito propositivo al 7′ con Agnello che, dai 16 metri, calcia a botta sicura ma colpisce la traversa. Conto legni ristabilito poco dopo, quando Taurino scappa via a Urquiza e colpisce il palo alla destra di Viola. Gjonaj tenta la carta dalla distanza ma la mira è larga di poco. Ancora Taurino, con un tiro dal limite, trova pronti i guantoni di Viola. Al riposo si va sul risultato di partenza.

È del Bitonto la prima azione della ripresa con Taurino che stoppa e gira in porta, palla alta sopra la traversa. Idem per Figliolia, poco dopo. Al minuto 11, cambia la partita: cross di Polichetti e mani in area di Gomes, è rigore. Dal dischetto, Gjonaj non fallisce e porta avanti i salentini. Il Bitonto non ci sta e si getta subito a caccia del pari ma la partita è ricca di capovolgimenti di fronte. Viola disinnesca un tiro dal limite di Maffei e, sino alla fine, sarà una delle poche volte in cui sarà ancora chiamato all’intervento, dato che il Nardò si difende bene, con ordine e con profitto, Nel finale, il Toro va anche vicino al raddoppio con Orlando, chiuso da Petrarca. Ultima azione da gol, il tiro al volo di Taurino che si alza di poco oltre la traversa. Vince il Nardò che, domenica prossima, sarà impegnato in un altro derby, stavolta casalingo e col Martina Franca.

—

IL TABELLINO

Bitonto, stadio “Città degli Ulivi”

domenica 30 ottobre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 9

BITONTO-NARDÒ 0-1

RETI: 11′ st Gjonaj rig.

BITONTO (4-3-3): Petrarca; Riefolo, Silletti, Gomes (20′ st Maffei), Carullo (30′ st Muscatiello); Clemente, Spinelli (20′ st Tangorra), Mariani; Chiaradia (20′ st Palazzo), Figliolia (33′ st Moscelli), Taurino. All. Loseto.

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza, Lanzolla, Mengoli (19′ st Russo); De Giorgi, Ciracì (38′ st Orlando), Agnello, Polichetti (22′ st Fedel), Antonacci; Dambros (24′ st Lucatti), Gjonaj (30′ st Mariano). All. Ragno.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

NOTE: ammoniti Figliolia, Silletti, Palazzo (B), Mengoli, Lucatti (N).

RISULTATI E CLASSIFICA