MARTINA-CASARANO – Rimonta rossazzurra al “Tursi”, Versienti e Malcore firmano il sorpasso

All’inferno e ritorno. Il Casarano soffre, va giù e poi trova la forza di riemergere e ribaltare il risultato e di vincere a Martina Franca per 2-1. Successo importante, vitale per il futuro, ottenuto su un campo difficilissimo, al termine di un’autentica battaglia.

Prima parte di gara avara di emozioni, sembra più efficace la pressione del Casarano che mette a disagio gli avversari, ma è un fuoco di paglia perché il Martina, pian piano guadagna metri riversandosi sovente nella metà campo rossazzurra. Tutto calmo fino al 37’, quando un’autentica ingenuità di Mastrovito (gomitata a gioco fermo a D’Alena) costringe i suoi a restare in dieci. Il Martina non si scompone e non demorde, anzi si rende pericoloso al 40’ con un tiro di poco alto sulla traversa di De Angelis. Il Casarano risponde con un ‘assolo’ di Opoola (46’) che vola sulla fascia sinistra semina tre avversari e si accentra, ma il suo tiro è strozzato fra le braccia di Figliolia. Un minuto dopo il Martina passa: punizione di Silvestro, in area svetta Llanos e, di testa, beffa Alloj.

Nella ripresa il Casarano inizia soffrendo la pressione degli avversari, resta in dieci per l’espulsione di Martinenko (doppio giallo), poi Laterza corre ai ripari: dentro Versienti, Perez, Valentino e Teijo e la gara cambia aspetto: 17’ Ferrara corre sulla sinistra, aspetta la sovrapposizione di Valentino che crossa e trova la testa di Versienti per il sospirato pareggio. Al 22’ il raddoppio di Malcore, abile a sfruttare una topica del portiere Figliolia, uscito male sul cross di Perez. C’è il tempo per registrare il palo centrato da Lamonica e la grande respinta col piede destro di Alloj (50’) sempre su Lamonica che si dispera.

Il Casarano sale così a sette punti, al terzo posrt; il Martina rimane fermo a quota tre. Domenica prossima, per il Casarano, gara casalinga contro la Palmese, co-capolista insieme alla Virtus Francavilla. Il Martina in direzione Acerra.

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

domenica 22.09.2024, ore 16.30

Serie D/H 2024/25, giornata 3

MARTINA-CASARANO 1-2

RETI: 48′ pt Llanos (M), 17′ st Versienti (C), 22′ st Malcore (C)

MARTINA: Figliolia; De Angelis, Llanos, Silvestro (42′ st Maffei), La Monica, Russo (25′ st Resouf), Tuccitto, Mastrovito, Zenelaj (42′ st Cafagna), Carucci, Piarulli. A disp.: Lotito, Lupo, Perrini, Marinelli, Mancini, Ievolella. All. Pizzulli.

CASARANO: Alloj; Martinenko, Morales, Rizzo, Pinto (1′ st Versienti); Cerutti (21′ st Teijo), Logoluso, D’Alena (1′ st Perez); Opoola (9′ st Valentino), Malcore, Ferrara (43′ st Ganfornina). A disp.: Gattuso, Milicevic, Guastamacchia, Cajazzo. All.: Laterza.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano

NOTE: espulsi Mastrovito (M) al 37′ pt; Martinenko (C) al 9′ st.

