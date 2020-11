NARDÒ – Ingaggiato un under scuola Lecce. Danucci alla vigilia del derby col Casarano: “Sfida difficile ma siamo contenti di tornare in campo”

Nuovo arrivo in casa Nardò, a poche ore dal derby casalingo contro il Casarano. La società granata ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Politi, mezzala destra classe 2001, proveniente dal vivaio del Lecce e l’anno scorso in forza al Mesagne. Politi sarà a disposizione di mister Ciro Danucci già dalla gara di questo pomeriggio.

Questa, intanto, l’analisi dell’allenatore del Toro: “Siamo contenti perché si ricomincia a giocare, questo è un periodo complicato, anche difficile da gestire, perché, quando manca l’adrenalina della partita della domenica, tutto l’allenamento pesa un po’ di più. Abbiamo sfruttato questo periodo per recuperare gran parte degli infortunati, non tutti, perché alcuni, come Granado o Trinchera, non li abbiamo a disposizione. La partita ci darà indicazioni sulle loro condizioni, sarà una sfida difficile ma c’è grande entusiasmo e grande voglia. Un derby senza pubblico, o, in generale, una partita senza pubblico, è un po’ deprimente, ma, purtroppo, questa è la situazione e dobbiamo adeguarci. I tifosi ci avrebbero dato una grossa mano, spero ci stiano vicino e ci sostengano in questa stagione che, comunque, ci può dare grandi soddisfazioni. Questo gruppo se lo merita“.