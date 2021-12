SERIE D/H – Un rinvio, due anticipi, esordi su due panchine: parte la 17ª giornata

La giornata numero 17 del girone H di Serie D si apre domani pomeriggio con due anticipi, quello di Alberobello tra Fasano e Casarano e quello di Nola.

Settimana travagliata per Casarano e Matino. I rossazzurri hanno sollevato dall’incarico Matias Calabuig, dopo il disastroso 2-6 interno di domenica scorsa subito dal Nola. Panchina affidata a Alessandro Monticciolo, allenatore esperto nella categoria. A lui il compito di tirare fuori i rossazzurri dalla zona playout nella quale si sono impelagati con una serie di risultati negativi e con una vittoria che manca da due mesi, proprio dal derby col Matino. Monticciolo non avrà più a disposizione Niccolò Tordini, con cui è stato rescisso il contratto; nel contempo, arriva al Casarano Nicola Raimo, difensore esterno classe 1994, ex Lanusei ed ex allievo del tecnico rossazzurro ai tempi del San Teodoro. Avversario di turno delle Serpi sarà il lanciatissimo Fasano di Ciro Danucci che, dal suo avvento sulla panchina dei brindisini, ha racimolato quattro vittorie e un pareggio. Esordirà col Fasano Giacomo Lezzi, centrocampista leccese ex Nardò.

Esordio decisamente scomodo quello di Antonio Toma sulla panchina del Matino, atteso al Città degli Ulivi di Bitonto, domenica pomeriggio. Dopo una prima fase di girone d’andata sfolgorante, i neroverdi hanno un po’ alzato il piede dall’acceleratore, collezionando tre sconfitte e due pareggi nelle ultime sette, dopo una serie di sei vittorie consecutive. Ad ogni modo, la squadra di Claudio De Luca, che, nell’ultima partita ha vinto sul campo della Mariglianese, è la prima delle inseguitrici della coppia di testa formata da Cerignola e Francavilla in Sinni. Per il Matino, i numeri sono impietosi: ultimo posto condiviso col Brindisi, peggior attacco del campionato e otto sconfitte nelle ultime otto partite, segnando un solo gol.

Il Nardò, invece, se la vedrà col Sorrento che naviga a metà classifica e che è reduce da due sconfitte nelle ultime tre gare. I granata hanno bisogno di dare continuità al successo di domenica, arrivato, in rimonta, sul San Giorgio. Nel frattempo, questo è il quadro delle operazioni in entrata e uscita. In entrata: Daniele Fiorentino; in uscita: Roberto Palazzo (all’Alma Juventus Fano), Giacomo Lezzi (al Fasano), Simone Morleo (al Brindisi), Kenneth Van Ransbeeck (all’Afragolese). Rinviata per Covid Cerignola-Brindisi.

Programma e arbitri:

sab. ore 14.30

Fasano-Casarano: Davide Albano di Venezia – ad Alberobello

Nola-Team Altamura: Stefania Menicucci di Lanciano

—

dom. ore 14.30

Bitonto-Virtus Matino: Leonardo Di Mario di Ciampino

San Giorgio-Gravina: Davide Matina di Palermo

Francavilla-Lavello: Simone Pistarelli di Fermo

Nocerina-Mariglianese: Andrea Recupero di Lecce

Rotonda-Casertana: Raimondo Borriello di Arezzo

Sorrento-Nardò: Filippo Balducci di Empoli

—

dom. ore 15

Molfetta-Bisceglie: Deborah Bianchi di Prato

(Cerignola-Brindisi: rinviata per la presenza di otto casi di Covid nella rosa dei foggiani)

—

CLASSIFICA: A. Cerignola e Francavilla 34 – Bitonto 31 – Casertana 29 – Fasano, Lavello e Nocerina 27 – Gravina 26 – Mariglianese e Sorrento 21 – Molfetta 20 – Nola 19 – Nardò 18 – Rotonda e Team Altamura 17 – Bisceglie e Casarano 16 – San Giorgio 14 – Virtus Matino e Brindisi 8.

(foto Coribello)