SERIE D/H – Tutto pronto per la seconda giornata, due i derby pugliesi: il programma e gli arbitri

Ci avviciniamo alla seconda giornata di campionato, nella quale i derby pugliesi sono due: Taranto-Bitonto e Andria-Cerignola. I rossoblù ospiteranno allo Iacovone i neroverdi, i quali arrivano dalla sconfitta subita dagli uomini di Panarelli. Gli stessi biancoazzurri dovranno affrontare gli ofantini, che, domenica scorsa, hanno riacciuffato il match contro l’Altamura, dopo essere passati in svantaggio per due reti. I murgiani esordiranno tra le mura amiche con il Lavello, squadra che nel primo turno non è scesa in campo, per via di alcuni casi postivi al Covid nella propria rosa. Anche il Molfetta non ha giocato domenica 27, ed esordirà in campionato con il Francavilla, in terra barese. Gare casalinghe anche per Fasano e Gravina: i biancoazzurri ospiteranno il Sorrento, mentre i gialloblù la Puteolana. Il Brindisi, colpito da un punto di penalizzazione, nei giorni scorsi, per la questione legata all’ex allenatore Olivieri, andrà a far visita al Real Aversa. La corazzata Casarano, dopo gli impegni in Tim Cup, si recherà sul campo del Portici. Chiude il turno Nardò-Picerno.

Il programma e le designazioni complete della seconda giornata:

dom h 15

Fasano-Sorrento: Antonio Monesi di Crotone (Roperto-Spataro)

Andria-Cerignola: Maria Di Nosse di Nocera Inferiore (Pasqualetto-Rastelli)

Gravina-Puteolana: Dylan Marin di Portoguaro (Montanelli-Arizzi)

Molfetta-Francavilla: Cristiano Ursini di Pescara (Macripò-Macchi)

Nardò-Az Picerno: Gioele Iacobellis di Pisa (Russo-Caldarola)

Portici-Casarano: Emanuele Tartarone di Frosinone (D’Alessandris-Cozzuto)

Real Aversa-Brindisi: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Rinaldi-Martinelli)

Taranto-Bitonto: Domenico Mirabella di Napoli (Starnini-Giudice)

Altamura-Lavello: Lucio Felice Angelillo di Nola (Rainieri-Marchese)

–

CLASSIFICA: Casarano, F. Andria, Francavilla, Puteolana, Sorrento 3 – Brindisi 2 – A. Cerignola, Az Picerno, T. Altamura, Taranto 1- Lavello, Molfetta, Bitonto, Fasano, Gravina, Nardò, Portici e Real Aversa 0.