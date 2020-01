SERIE D/H – Tre derby pugliesi infiammano la ventesima giornata: programma e arbitri

Promette fuochi d’artificio la ventesima giornata del girone H di Serie D che prevede, tra gli altri, tre derby pugliesi. La capolista Bitonto ospita il Fasano sotto le telecamere di Sportitalia. Il lanciatissimo Nardò riceverà il Taranto, sconfitto, in settimana, dal Giudice sportivo. Brindisi e Casarano daranno vita allo scontro diretto che, nella scorsa stagione, ha infiammato il torneo di Eccellenza pugliese. Al “Fanuzzi“, data l’inagibilità di Curva Sud, gradinata e Curva Nord, si potrà assistere alla partita solo dalla Tribuna che sarà suddivisa in tre lati: Nord, Centrale e Sud. La Nord, comunica l’ufficio stampa biancazzurro, sul lato sinistro, sarà destinata agli abbonati della Gradinata e ai possessori del tagliando Gradinata; la Centrale (lato centrale) sarà riservata agli abbonati della Tribuna e ai possessori del tagliando tribuna; la Sud (lato destro) è per gli abbonati della Curva Sud e per i possessori del tagliando Curva Sud. La trasferta, però, per motivi logistici, sarà vietata ai tifosi del Casarano Calcio.

Questo il programma completo della terza di ritorno con le designazioni arbitrali:

dom. h 14.30

Foggia-Nocerina: Marco Sicurello di Seregno

F. Andria-Gladiator: Leonardo Tesi di Lucca

Gelbison-Francavilla: Dario Madonia di Palermo

Grumentum-Audace Cerignola: Geremia Vincenzo De Capua di Nola

Sorrento-Gravina: Samuele Andreano di Prato

Team Altamura-Agropoli: Valentina Finzi di Foligno

dom. h 15

Bitonto-Fasano: Raimondo Borriello di Arezzo

Brindisi-Casarano: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Nardò-Taranto: Dario Di Francesco di Ostia Lido

CLASSIFICA: Bitonto 41 – Foggia 39 – Sorrento 37 – Cerignola 36 – Taranto e Fasano 31 – Casarano 30 – Brindisi 26 – Gravina 24 – T. Altamura e Nardò 22 – Gladiator, Nocerina e Grumentum 21 – Gelbison 20 – F. Andria 19 – Francavilla 16 – Agropoli 13.