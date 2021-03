SERIE D/H – Tre anticipi e due rinvii che si aggiungono alla lista dei recuperi: il programma della 21ª

Tre anticipi del sabato, come se fosse una Serie B, quattro match di domenica e due rinvii. Tutto questo per un campionato di Serie D che risulta sempre più insolito con classifica sempre più asteriscata e ancora indecifrabile. In tutto ciò il Nardò guarda tutti dall’alto, benché non debba recuperare nessun match.

Partendo dagli anticipi del sabato: il match clou di giornata è sicuramente quello tra Picerno e Andria. Le due compagini lottano per le zone alte del raggruppamento. I biancoazzurri sono in salute e ora possono sognare, mentre i lucani dovranno dare un segnale, dopo l’esonero inaspettata di mister Ginestra. A mister Palo il compito di riportare i rossoblù in cima alla classifica. Il Taranto cerca il bis dopo i tre punti contro la Puteolana. Gli ionici andranno in costiera amalfitana per affrontare il Sorrento, reduce da tre sconfitte consecutive. I ragazzi di Laterza, prima di recuperare i match contro Andria e Portici la prossima settimana, necessitano di tre punti, che potrebbero risultare pesantissimi. L’ultimo anticipo del sabato è lo scontro salvezza e derby campano Aversa-Portici.

La capolista Nardò andrà in Campania, ospitata dal fanalino di coda Puteolana. Gli uomini di Danucci non hanno intenzione di scendere dalla vetta, ma sulla loro strada troveranno una squadra che ha dimostrato in più occasioni di poter fermare le grandi. Due i derby pugliesi della domenica: Cerignola-Molfetta e Brindisi-Fasano. Gli ofantini hanno rinnovato la propria rosa con alcuni innesti, che potrebbero far al caso di mister Pazienza. I gialloblù vorrebbero allontanarsi sempre più dalla zona calda, che non dista tantissimi punti. I baresi hanno conquistato solo in una circostanza i tre punti fuori dalle mura amiche. I biancorossi però occupano una posizione più che positiva. Il secondo incontro, oltre ad essere tutto pugliese, vede due compagini tutte brindisine. Brindisi e Fasano si affronteranno per conquistare tre punti salvezza che potrebbero risultare come fondamentali per il proseguo del campionato. Le due formazioni arrivano da due momenti ben differenti: i padroni di casa paiono in caduta libera, mentre gli ospiti sono in netta ripresa. Se non dovesse arrivare la vittoria, per il Brindisi si metterebbe davvero male. Chiude il turno il derby potentino tra Lavello e Francavilla. I gialloblù per rimanere attaccati al treno delle prime, i rossoblù per ritornare agli albori di inizio campionato. Rinviate a data da destinarsi Bitonto-Altamura e Casarano-Gravina.

Il programma e le designazioni della ventunesima giornata di campionato:

sab. ore 14.30

PICERNO-FIDELIS ANDRIA: Matteo Frosi di Treviglio (Starnini-Salvatori)

REAL AVERSA-PORTICI: Gioele Iacobellis di Pisa (Decorato-Bartoluccio)

SORRENTO-TARANTO: Abdoulaye Diop di Treviglio (Gizzi-Amoroso)

dom. ore 14.30



AUDACE CERIGNOLA-MOLFETTA: Stefano Raineri di Como (Serra-D’Alessandris)

BRINDISI-FASANO: Nicolo’ Rodigari di Bergamo (Minieri-Pirola)

LAVELLO-FRANCAVILLA: Luca Capriuolo di Bari (Abbinante-De Palma)

PUTEOLANA-NARDÒ: Stefano Grassi di Forli’ (Merciari-Tagliaferri)

BITONTO-ALTAMURA e CASARANO-GRAVINA: Rinviate a data da destinarsi

CLASSIFICA: Nardò 34 – Casarano** e F. Andria* 33 – Taranto*** e Lavello* 31 – Az Picerno** e Bitonto* 29 – T. Altamura*** 27 – Molfetta*** 26 – Sorrento*** 24 e A. Cerignola 24 – Aversa 21 – Fasano e Francavilla 19 – Brindisi** 18 – Portici*** 15 – Gravina***** 14 – Puteolana** 12

*= una partita in meno