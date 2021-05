SERIE D/H – Recuperi ok per Picerno e Brindisi. La nuova classifica e il Giudice sportivo della 30ª

Si conclude questo mercoledì di recuperi nel girone H di serie D. Il Picerno supera agevolmente la Puteolana con un netto 3-0. I campani, ad inizio secondo tempo, sono finiti in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Granata. Per i rossoblù sono andati in rete Pitarresi, Konè e Esposito.

L’altro recupero era quello della ventinovesima giornata, tra Brindisi e Cerignola. I biancoazzurri hanno conquistato tre punti importantissimi in chiave salvezza. Apre le marcature Forbes (B), risponde Achik (C) con un calcio di punizione e al 92’ ci pensa Evacuo (B) dal dischetto a portare i primi tre punti della guida Cazzarò: 2-1 il finale al “Fanuzzi”.

CLASSIFICA: Taranto 59 – Az Picerno 56 – F. Andria 51 – Lavello 50 – Casarano 49 – Bitonto 48 – Nardò 45 – A. Cerignola e T. Altamura 43 – Molfetta 41 – Fasano e Sorrento* 35 – Aversa 30 – Francavilla 29 – Brindisi*, Gravina e Portici 28 – Puteolana* 24.

Il Giudice sportivo della trentesima giornata nel girone H di Serie D. Portici-Puteolana è sub iudice dopo il preannuncio di ricorso da parte della società ospite. Respinto, invece, il ricorso del Lavello contro il Picerno.

CALCIATORI – Una giornata per Pablo De Miranda (Fasano), Antonio Granata (Puteolana), Mario Chianese (Aversa), Nicolas Rizzo (Taranto), Nicola Lanzolla (Altamura), Giuseppe Mattera (Casarano), Nicola Strambelli (Molfetta), Nicolas Grieco (Portici).

ALLENATORI – Due turni a Ranko Lazic (Francavilla).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 2 giugno per Francesco Montervino (Taranto).

AMMENDE – Mille euro al Cerignola (Persona ammessa al terreno di gioco in qualità di magazziniere rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo dei calciatori e ostacolava il recupero del pallone. Inoltre, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, facevano indebito ingresso in campo e rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dei calciatori avversari).