SERIE D/H – Pomeriggio di Coppa Italia e di recupero di campionato: il programma

Parte nel pomeriggio il secondo turno di Coppa Italia di Serie D. In campo anche il Casarano contro il Bitonto, capoclassifica del girone H, replay della sfida di campionato di una decina di giorni fa, chiusasi con la vittoria dei baresi per 1-0.

Si giocherà in gara secca con eventuali calci di rigore in casi di parità al 90′. Calcio d’inizio alle ore 14.30, tranne – tra le altre – per Altamura-Molfetta, posticipata alle 18. Nel girone H sono ancora in corsa anche Audace Cerignola (che ospiterà il Giugliano) e Sorrento (in casa col Gladiator).

Sempre nel pomeriggio, si chiuderà la nona giornata del girone H con il confronto tra Nocerina e Casertana (prossima avversaria del Matino), rinviato domenica scorsa per motivi d’ordine pubblico.