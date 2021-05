SERIE D/H – Ogni appuntamento, ormai, diventa decisivo: il programma della 29ª giornata

La fine della stagione regolare di Serie D girone H si avvicina e ora ogni match diventa decisivo, come una finale. La classifica è ormai quasi tutta priva di asterischi che hanno contraddistinto questa annata. Il match tra Brindisi e Cerignola, però, non dovrebbe giocarsi, a causa della positività di alcuni atleti biancoazzurri. Si attende solamente l’ufficialità da parte della Lnd.

La capolista Taranto dopo due pareggi consecutivi, affronterà la penultima in classifica Portici. I rossoblù hanno bisogno dei tre punti per continuare ad avvicinarsi all’obiettivo. Di fronte, però, c’è una formazione che arriva da una vittoria importante. Il Picerno secondo, giocherà con il Sorrento. I rossoneri sono usciti sconfitti settimana scorsa proprio nel derby con il Portici e sono obbligati a vincere per rimanere in scia alla compagine ionica.

Il big match di giornata è sicuramente quello tra Casarano e Lavello. Entrambe sono momentaneamente lontane dalla vetta. I rossoazzurri sono in netta crisi, dopo due sconfitte, mentre la squadra di Karel Zeman continua a vivere di alti e bassi. Chi perde abbandona definitivamente le chance di promozione diretta.

Vale gli spareggi promozione anche il match tra Nardò e Andria. I granata sono reduci da tre pareggi consecutivi. I biancoazzurri invece da due vittorie e un pareggio. Obiettivo playoff anche per il Bitonto. I neroverdi andranno in terra campana, ospitati dal fanalino di cosa Puteolana. I granata sono assetati di punti, per tentare di conquistare i playout. Il Molfetta, senza ormai obiettivi, sarà ospitato dal Gravina. I gialloblù sono reduci da due pareggi e due vittorie. L’ultimo incontro tutto pugliese di giornata vedrà di fronte: Fasano e Altamura. I brindisini devono conquistare ancora la salvezza, i biancorossi attendono l’esito dei ricorsi per sperare anche nei playoff. Chiude il turno lo spareggio salvezza tra Aversa e Francavilla.

Il programma e le designazioni della ventinovesima giornata:

dom h 16



BRINDISI-CERIGNOLA (?): Stefano Peletti di Crema (Savino-Ciannarella)

CASARANO-LAVELLO: Domenico Mirabella di Napoli (Bianchi-Linari)

FASANO-TEAM ALTAMURA: Davide Albano di Venezia (Ercolani-Nicolò)

GRAVINA-MOLFETTA: Gilberto Gregoris di Pescara (Piedipalumbo-Ferraro)

NARDÒ-FIDELIS ANDRIA: David Guida di Torre Annunziata (Dell’Isola-Aletta)

PUTEOLANA-BITONTO: Graziella Pirriatore di Bologna (Melnychuk-Raccanello)

REAL AVERSA-FRANCAVILLA: Alessandro Cutrufo di Catania (Chillemi-Bennici)

SORRENTO-PICERNO: Mauro Gangi di Enna (Morotti-Nicosia)

TARANTO-PORTICI: Francesco Zago di Conegliano (Rastelli-Ticani)

CLASSIFICA: Taranto 56 – Az Picerno* 49 – Casarano 48 – F. Andria 47 – Lavello 46 – Bitonto 45 – Nardò e Team Altamura 43 – Molfetta 41 – A. Cerignola 40 – Sorrento 35 – Fasano 31 – Francavilla 28 – Aversa 27 – Brindisi 25 – Gravina 25 – Portici 22 – Puteolana* 21.