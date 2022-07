SERIE D/H – Mercato: le ufficialità di Casarano, Nardò, Fasano, Brindisi e Martina

CASARANO – Il primo arrivo dal mercato per la squadra di Giovanni Costantino è un attaccante di peso: si tratta di Nicola Strambelli, ex calciatore del Bari (con cui ha anche esordito in Serie A), Taranto, Sorrento, Noicattaro, Fidelis Andria, Monopoli, Reggina e Molfetta. Arriva dall’Audace Cerignola, squadra con cui ha vinto il campionato di Serie D nella scorsa stagione. “Sono carico per questa nuova avventura, non devo dire certamente io che piazza è Casarano. Vestire questa gloriosa maglia sarà un onore”, le prime parole di Strambelli.

NARDÒ – Dopo due rinvii, oggi è il giorno della presentazione di mister Nicola Ragno. Il rientrante tecnico incontrerà la stampa e i tifosi in villa comunale, a palazzo Personè, a partire dalle ore 19. Capitolo mercato: sinora sono stati ufficializzati l’attaccante Eneo Gjonaj, 1995, proveniente dal Molfetta; il riconfermato esterno di difesa Diego Alfarano, classe 2000; il difensore ’89 Nicola Lanzolla, proveniente dal Bitonto; il centrocampista centrale Luca Guadalupi, ’96, proveniente dal Vastogirardi; il difensore classe ’93 Francesco Russo, dal Francavilla in Sinni; il riconfermato Giacomo Mengoli, centrocampista ’98; il difensore centrale under Andrea Medico, 2000, dal Latte Dolce Sassari; Antonino Viola, portiere 2003 in prestito dal Lecce e reduce dall’esperienza di Molfetta; Gianmarco Antonacci, centrocampista under 2001, dal Francavilla in Sinni; il difensore argentino ’92 Facundo Urquiza, proveniente dal Bisceglie; infine, l’attaccante brasiliano Lucas Dambros, classe 1996, proveniente dall’esperienza al Casarano.

BRINDISI – Arrivi di peso anche in casa biancazzurra. In ordine cronologico, hanno sposato la causa del Brindisi 2022/23 di Ciro Danucci: il difensore 1991 Alex Sirri, dal Cerignola; Crocifisso Cancelli, centrocampista 1999, prodotto delle giovanili del Lecce e, nella scorsa annata, in forza al Nardò; Lamin Bittaye, esterno offensivo gambiano, classe ’95, proveniente dall’Afragolese; Francesco Palumbo, trequartista del 2001, l’anno scorso al Bitonto; il difensore 2003 Mauro Sepe, cresciuto nelle giovanili del Napoli; il bomber Domenico Santoro, classe 1995, l’anno scorso con la maglia del Bitonto ed ex Barletta, Casarano, Monopoli, e il suo collega di reparto Gaetano Dammacco, attaccante 1998, l’anno scorso in gol 15 volte con la casacca della Nocerina; e ancora, in attacco: Bogdan Stauciuc, centravanti rumeno classe 2002, reduce dalle esperienze a Castellaneta in Eccellenza e a Matino in Serie D. Ingaggiato anche il difensore under, classe 2004, Salvatore Santochirico, ex giovanili Spezia e Carrarese, e il difensore 2002 Nicolas Dagata, argentino, cresciuto nel Banfield e, in Italia, con la maglia del Rotonda e dello Sciacca.

FASANO – Sfilza di ufficializzazioni anche per il Fasano di mister Ivan Tisci. Ne faranno parte: l’attaccante 1996 Ivan Di Federico, reduce dalla Favl Cimini, Eccellenza laziale, ex Corato e Audace Barletta; il difensore 1994 Umberto Pizzoleo, centrale, ex Casarano e reduce dalla stagione col Montescaglioso; Ivan Gomes Forbes, attaccante portoghese del 1986, riconfermato; il difensore under Matteo Savarese, 2004, cresciuto nelle giovanili del Pescara, nell’ultima stagione al Carpi in Serie D; il difensore Giancarlo Aprile, classe 1999, proveniente dal Caravaggio in D; il riconfermato attaccante Vincenzo Corvino, classe 1991, alla quinta esperienza con la maglia del Fasano; riconfermato anche Fatmir Ceka, portiere albanese, classe 2002; nuovo arrivo è l’attaccante portoghese Tomas Maldonado, trequartista, proveniente dalla Seconda Divisione finlandese; nuovo anche il centrocampista Agustin Diaz, argentino classe 1988, cresciuto nel Cordoba e proveniente dall’Eccellenza sarda; ci sarà anche il centrocampista argentino Renzo Spinaci, classe 1993, ex San Luca in Serie D.

MARTINA – Il neopromosso Martina riconferma mister Massimo Pizzulli in panchina; il suo vice sarà Vincenzo Moncelli. Ad oggi, il cub biancazzurro ha ufficializzato le seguenti operazioni: riconfermato Davide Perrini, difensore clssse 2002; riconfermato Rocco Mangialardi, centrocampista 2002; riconfermato Michele Cappellari, difensore; ingaggiato l’attaccante 1997 Giuseppe Lopez, ex Fasano e Brindisi; confermato Cristiano Ancora, attaccante 1985, ormai un simbolo per il Martina; riconfermato il centrocampista 1994 Mauro Cerutti; riconfermato il difensore 1993 Michele Aprile; firmano anche gli under Francesco Lotito, portiere; Piero Carbotti, portiere; Mattia Mastrovito, attaccante; Gianluca Semeraro, difensore, tutti 2005-06; rinnovato il contratto con Francis Delgado, centrocampista 1989.

(in foto: Nicola Strambelli, neo acquisto del Casarano)