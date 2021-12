SERIE D/H – Il Giudice sportivo del turno pre-natalizio

Il Giudice sportivo di Serie D girone H, gare del turno infrasettimanale di mercoledì 22 dicembre.

CALCIATORI – Tre giornate di squalifica per Pablo A. Acosta (Bisceglie, per aver colpito un avversario con un pugno); una giornata per Giovanni Errico (Team Altamura), Tiziano Prinari (Casarano), Facundo Ganci (Francavilla), Simone D’Anna (Bitonto), Bruno L. Vicente (Casertana), Stefano Cason (Nocerina), Andrea Cassata (Sorrento),

DIRIGENTI – Inibizione sino al 18.01.22 per Andrea Di Buduo (Bisceglie, espressione irriguardosa nei confronti dell’arbitro).

Stabilita, infine, la data del recupero della 17esima giornata da disputare tra Brindisi e Audace Cerignola, che è stata programmata per mercoledì 12 gennaio alle 14.30. Resta da definire la data del recupero tra Cerignola e San Giorgio, gara della 18esima giornata.

(foto Coribello/SalentoSport)