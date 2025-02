SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 16.02.2025

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 16 febbraio 2025.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BRINDISI:

CASARANO:

COSTA D’AMALFI: Domenico Barone (dir., 2); Raffaele Vuolo (1)

F. ANDRIA: Claudio Capacchione (all., 4); Davide De Rosa (1)

FASANO: Vincenzo Ballatore (1)

FRANCAVILLA IN S.:

GRAVINA: Ammenda di 500 euro; Giuseppe Costantiello (dir., 1)

ISCHIA:

MANFREDONIA: Squalifica del campo per una gara con obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse*; ammenda di 5.000 euro; Luca D’Errico (dir. fino al 18.04.25); Matteo Di Staso (all., 2)

MARTINA: Endri Zenelaj (1)

MATERA: Enrico Zampa (1)

NARDÒ:

NOCERINA:

PALMESE: Endurance Okojie (1)

REAL ACERRANA:

UGENTO: Emanuele Amabile (4)** ; Emanuele Amabile (1)

VIRTUS FRANCAVILLA:

*= “Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara, lanciato numerosi getti d’acqua (10) e sputi (30) all’indirizzo di un assistente arbitrale che lo colpivano alle spalle, alla nuca, al volto e alla divisa, nonché profferito reiterate espressioni gravemente offensive, triviali e irriguardose all’indirizzo dell’Ufficiale di gara. I medesimi, al termine della gara, lanciavano un petardo che esplodeva a breve distanza dall’A.A. procurandogli bruciore agli occhi e stordimento, mentre alcuni accedevano indebitamente sul terreno di gioco (…)”. La partita in cui sarà scontata la sanzione sarà Manfredonia-Costa d’Amalfi del 9 marzo prossimo.

**= “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive con fare minaccioso all’indirizzo del Direttore di gara”.