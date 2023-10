SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 15.10.2023

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 15 ottobre 2023.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BARLETTA:

BITONTO: Gennaro Acampora (1)

CASARANO:

CD GALLIPOLI:

F. ANDRIA:

FASANO:

GELBISON:

GRAVINA: Ammenda di 1.200 euro*; ammenda di 400 euro (per gara dell’8 ottobre – bengala e fumogeni))

MANFREDONIA:

MARTINA: Massimo Pizzulli (all. 4)**

MATERA: Ciro Cipolletta (1)

NARDÒ:

PAGANESE:

PALMESE:

ROTONDA: Yassine Dridi Charrier (1); Giuseppe Mirante (1)

S. MARIA CILENTO:

T. ALTAMURA: Ammenda di 3.000 euro e diffida (per gara dell’8 ottobre – fumogeni e bottigliette in campo)

* Per avere propri sostenitori al termine della gara rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo della Terna. Inoltre, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società colpivano la porta dello spogliatoio arbitrale e la aprivano mentre gridavano espressioni gravemente ingiuriose. Si rendeva necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

** Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara