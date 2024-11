SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 10.11.2024

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 10 novembre 2024.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BRINDISI:

CASARANO:

COSTA D’AMALFI:

F. ANDRIA:

FASANO:

FRANCAVILLA IN S.: Jacopo Russo (1)

GRAVINA: Leonardo Polichetti (all. 1); Peschiero Tiozzo (all., 1)

ISCHIA: Rodrigo M. Tuninetti (1); Dario Giacomarro (1)

MANFREDONIA: Ammenda di 4.000 euro e diffida

MARTINA:

MATERA:

NARDÒ: Giuseppe Donato (all., 1); Marco Calderoni (1)

NOCERINA:

PALMESE:

REAL ACERRANA: Emanuele Allegra (1)

UGENTO:

VIRTUS FRANCAVILLA: