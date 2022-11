SERIE D/H – Il Giudice sportivo della 9ª giornata

Decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della nona giornata in Serie D girone H, giocate domenica scorsa, 30 ottobre 2022.

NB: Tra parentesi, il numero delle giornate di squalifica

AFRAGOLESE:

BARLETTA: Francesco Farina (all., 1)

BITONTO:

BRINDISI:

CASARANO:

CAVESE:

FASANO:

FRANCAVILLA: Gaetano Marziale (all. 1)

GLADIATOR:

GRAVINA: 100 euro di ammenda

LAVELLO:

MARTINA: Massimo Pizzulli (all., 2)

MATERA:

MOLFETTA:

NARDÒ:

NOCERINA:

PUTEOLANA: 200 euro di ammenda

T. ALTAMURA: