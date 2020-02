SERIE D/H – Foggia ancora penalizzato dal Giudice sportivo: le decisioni dopo la 5ª di ritorno

Continuano le sanzioni a carico del Foggia che, anche per questa settimana, è stato penalizzato severamente dal Giudice sportivo. Ecco le sanzioni disciplinari relative al girone H di Serie D dopo la quinta di ritorno.

CALCIATORI – Due giornate a Alessandro Longhi (A. Cerignola, per espressione offensiva verso il direttore di gara), Gianluca Capone (Gladiator, per aver colpito un avversario a terra con un calcio) e a Francesco Landolfo (Gladiator, per aver colpito un avversario con una manata al volto); una giornata a Samon Reider Rodriguez e Mario Marotta (Cerignola), Raffaele D’Orsi e Soumahoro Langone (F. Andria), Antonio Del Sorbo e Giovanni Pantano (Gladiator), Francesco Russo e Matteo Gerbaudo (Foggia), Joaquin N. Cabrera e Luca Petruccetti (Francavilla), Hristo Gogovski (Gravina), Giuseppe La Monica, Davide Cacace e Gaetano Vitale (Sorrento).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 19 febbraio per Antonio Umberto Petraglia (Grumentum).

AMMENDE – Tremila euro e una gara da giocare a porte chiuse per il Foggia (per avere propri sostenitori lanciato una pietra della grandezza di una noce all’indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria, il Cerignola ndr, colpendone uno sul capo con conseguente fuoriuscita di sangue e necessario intervento degli operatori sanitari e successivo trasporto in ospedale. Recidiva); 1.000 euro al Team Altamura (uso da parte di propri tifosi di materiale pirotecnico, 15 fumogeni); 400 euro alla Fidelis Andria (ritardo in più occasioni della ripresa di gioco dei propri raccattapalle) e al Gravina (quattro fumogeni).