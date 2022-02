SERIE D/H – Due squalificati a testa per Nardò e Virtus Matino: il Giudice sportivo della 25ª

I provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo dopo le gare della 25esima del girone H di Serie D.

CALCIATORI – Due giornate a Gabriel Tarantino (Virtus Matino, per aver rivolto espressione irriguardosa al direttore di gara); una gara a Galo Capomaggio (Fasano), Matteo De Gol e Nicola Panebianco (Molfetta), Cosimo D’Andria (Virtus Matino), Andrea Di Pietro (San Giorgio), Antonio Vitiello (Cerignola), Crocefisso Cancelli e Andrea Masetti (Nardò), Andrea Bovo (Nocerina).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Tre giornate a Luigi Volume (Virtus Matino, per avere rivolto reiterati frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro durante la gara e dopo la fine della stessa); due giornate a Pasquale De Candia (Nardò, per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara).

AMMENDE – 3.000 euro e una gara da giocare in campo neutro e a porte chiuse per la Mariglianese (sputi da parte di propri tifosi ad alcuni giocatori avversari e a un assistente arbitrale; esplosione di dieci bombe carta; numero insufficiente di palloni in campo; manifesta violazione delle disposizioni federali e normative della normativa anti-Covid); 600 euro al Bitonto.

(foto: G. Tarantino, Virtus Matino, due giornate – ph Coribello/SalentoSport)